In questi giorni prende piede l’ipotesi di un eventuale sospensione del campionato di serie A dopo l’allarme Coronavirus che ha portato al rinvio di numerose gare di campionato. Se davvero si dovesse procedere in questo modo, lo scudetto potrebbe andare alla squadra in testa dopo l’ultimo turno interamente completato di Serie A. In questo caso: Juventus 57, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 45. La Lazio è attualmente in testa alla classifica, ma la vittoria contro il Bologna potrebbe essere annullata per l’impossibilità di completare la giornata. Ma al momento si tratta soltanto di chiacchiere. Ma cosa dice il regolamento in quest’eventualità? E’ bene specificare come, allo stato attuale, un regolamento in tal senso non ci sia. Non esiste perché siamo di fronte ad un fatto del tutto inedito per la storia del calcio, quantomeno italiano.