Diventa Virale un rigore calciato in Russia in modo bizzarro.

Norik Avdalyan ha segnato dal dischetto calciando con una capriola all’indietro nella partita contro la squadra dei GOATS.

Il calciatore armeno gioca per il Nefis Kazan, squadra che milita nella Russian Football National League 2. Non è la prima volta per Norik Avdalyan, che ha già segnato così nel 2018 nei campionati dilettantistici. La sua capriola è diventata virale.

Ecco il video:

💥 WOW. Norik Avdalyan scored a penalty in the Medialeague match against the GOATS team, making a somersault.

Norik already scored like this back in 2018 in one of the amateur leagues. Then his goal became viral, and now the Armenian repeated the famous somersault again. pic.twitter.com/eWH7W9yV4G

— Vahe Sport | Armenia sport (@SportVahe) October 3, 2022