Ronaldinho, ex stella di Milan e Barcellona, non ha finito i suoi guai con la giustizia. Il fuoriclasse brasiliano aveva richiesto la scarcerazione alla Corte di Giustizia paraguayana, ma la corte ha rifiutato la richiesta. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” il giocatore rimarrà agli arresti domiciliari nell’hotel extralusso di Asuncion, il brasiliano era stato arrestato per possesso di documenti contraffatti e riciclaggio di denaro.