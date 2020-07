Agenti delle Volanti della Questura la notte scorsa sono intervenuti in uno stabilimento balneare della Plaia di Catania che, nonostante fossero quasi le 3.30, aveva la musica ad alto volume alla presenta di molti avventori. Secondo quanto riporta “La Sicilia”, la polizia, con l’ausilio dei vigili urbani, ha notificava la sanzione amministrativa al titolare, per violazione delle norme anti Covid-19, procedendo anche alla contestuale chiusura per cinque giorni dell’attività.