Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, Arkadiusz Milik sta per lasciareil Napoli che ha scelto di puntare su Osimhen. L’attaccante, in cerca di una nuova squadra, potrebbe approdare proprio alla Roma. Gli azzurri starebbero infatti pensando ad un altro scambio dopo quello con Under, ovvero cedere il polacco per ottenere in cambio Edin Dzeko.