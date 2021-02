La Roma pensa al futuro. Secondo quanto riporta Il Tempo, in settimana sarà ufficializzato l’accordo con New Balance per quanto riguarda la sponsorizzazione tecnica. Tutto è già definito con il marchio di Boston che prenderà il posto di Nike. Durante il match contro l’Udinese ha fatto l’esordio sui cartelloni pubblicitari anche lo sponsor Leovegas, che si è appena legato ai giallorossi per questa metà di stagione e per la prossima.

Come riporta successivamente Calciomercato.com, con New Balance i ricavi saranno tra i 3 e i 4 milioni di euro lordi (bisognerà sottrarre circa 1 milione di euro, il costo di tutto il materiale tecnico per squadre, staff e dirigenti). Le royalties saranno decisamente a favore della Roma: circa il 40% (con Nike era tra il 7,5% e il 12).