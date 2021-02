Trasferta campana per il Palermo, che mercoledì sarà impegnato nel turno infrasettimanale contro la Turris. I rosanero hanno sostenuto una seduta di allenamento al “Barbera” prima di raggiungere il porto, da dove prenderanno la nave per Napoli con partenza prevista per le 20.15 e arrivo, condizioni meteo marine permettendo, per domani mattina.

Proprio in Campania la squadra sosterrà la consueta rifinitura della vigilia e dopo ci sarà la conferenza stampa di mister Boscaglia.





Con la squadra non è partito lo squalificato Luperini, gli infortunati Doda e Almici, ai quali si aggiunge il capitano Mario Alberto Santana, che non potrà dare seguito alla prestazione fornita contro il Bisceglie nell’ultimo turno di campionato.

La squadra prima della partenza ha avuto l’incitamento da parte di un centinaio di tifosi della Curva Nord 12, che si sono radunati nel piazzale dello stadio.

In basso il video della partenza girato dalla nostra redazione: