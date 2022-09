Quello di Paulo Dybala rischia di diventare un giallo.

La Roma monitora la situazione di Paulo Dybala, adesso a Miami con la nazionale argentina. E lo fa non senza preoccupazione. Perché l’attaccante solamente domenica sera aveva dato forfait nel riscaldamento del match contro l’Atalanta per un fastidio al flessore della gamba sinistra, e poco più di ventiquattro ore dopo lo ritrova in palestra nel ritiro della Seleccion.

Appena sbarcato a Miami l’argentino è stato sottoposto a una seduta di allenamento in palestra, tra pesi e cyclette. Non il massimo per chi ha avvertito un problema al flessore. Lo staff medico argentino ha valutato il giocatore ed evidentemente ha dato il via libera a sedute meno intense, ma naturalmente la Roma osserva attentamente la situazione con la speranza che non possano esserci altri problemi di natura muscolare per il giocatore. Il 23 settembre la Joya sosterrà nuovi controlli, per il momento continuerà ad allenarsi in palestra. Il primo ottobre la Roma sfiderà l’Inter a San Siro, Mourinho (squalificato) spera di avere la Joya a disposizione.