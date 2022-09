L’ex difensore della Spal, oggi al Bari, Francesco Vicari, in conferenza stampa ha parlato del suo momento, del suo arrivo in Puglia, della squadra biancorossa ma anche della Reggina.

Ecco le sue parole in merito alla classifica:

«Vedendo la classifica, la Reggina sta facendo bene, ma è ancora troppo presto per tirare le somme perché il campionato è lungo e difficile, basta poco per sbagliare e tornare in un attimo in zone di classifica pericolose».