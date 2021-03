Paulo Fonseca non convince sulla panchina della Roma, i giallorossi in Europa incantano ma contro le big di Serie A faticano e adesso la pazienza dei Friedkin potrebbe essere terminata.

Infatti secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, la dirigenza americana potrebbe decidere di cambiare tecnico in vista della prossima stagione. In corsa per sostituire l’allenatore portoghese ci sono tre allenatori di assoluta bravura, ovvero Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, anche lui ex tecnico bianconero e infine Nagelsmann che sta facendo benissimo al Lipsia.