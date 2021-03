L’Argentina ha presentato la nuova maglia della Nazionale, a presentarla tre modelli d’eccezione, ovvero Lionel Messi, stella del Barcellona, Paulo Dybala, ex attaccante del Palermo e attuale giocatore della Juventus e il talentuoso centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul.

Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, La maglia verrà indossata dall’Albiceleste durante le qualificazioni per i Mondiali in Qatar e durante la Copa America. Lo sponsor sarà sempre Adidas, la maglia presenta le classiche strisce verticali biancocelesti, arricchendo il tutto con un pizzico di modernità, visto che i colori sono in tre diverse tonalità.