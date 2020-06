In vista della riapertura del 3 giugno riguardo lo spostamento tra regioni, l’aeroporto di Fiumicino e la Stazione Termini faranno controlli solo per chi proviene dal Nord. Secondo quanto riporta “Il Messaggero” la strategia perseguita dalla Regione Lazio si baserà principalmente sui sintomatici, quindi chi arriva con la febbre. Il personale degli aeroporti e delle stazioni principali misurerà la temperatura ai passeggeri (come già avviene da marzo) e chi avrà più di 37,5 gradi, dopo un triage lampo sul posto, sarà portato ai drive-in Covid per il tampone faringeo. In caso di positività al coronavirus, la Regione chiederà alle compagnie aeree e ferroviarie l’elenco dei passeggeri dello stesso volo o dello stesso vagone, per testarli ed evitare che il morbo si propaghi.