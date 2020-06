La Liga si appresta a ripartire come tutti i campionati europei, ma in Spagna c’è clamore per la notizia data da “Mundo Deportivo”. Secondo quanto riporta il quotidiano iberico, il Barcellona a inizio pandemia avrebbe avuto 7 positivi asintomatici e al contrario di quanto fatto dal Valencia che ha fatto i nomi dei contagiati, i blaugrana avrebbero nascosto il tutto.