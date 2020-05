Quando si tratta di cuore grande, c’è un nome che viene in mente prima di tutti: Roger Federer. Lo svizzero più volte ha mostrato al mondo di essere un campione tanto nello sport quanto nella vita. Non poteva tirarsi indietro nemmeno durante una delle crisi sanitarie più terribili della storia, il Coronavirus. La Roger Federer Foundation, come ha annunciato lo stesso tennista su Twitter, ha donato un milione di dollari per il sostentamento di 64.000 bambini africani e le loro famiglie, adesso che le scuole sono chiuse, attraverso i partner della Fondazione in Africa. “Ora più che mai dobbiamo unirci per aiutare le famiglie bisognose”. Ecco la risposta di Federer, un gioco di parole col tennis, una risposta all’emergenza.