Da oggi si può rinunciare al bonus di 600,00€ richiesto all’INPS sulla base di quanto disposto dal Decreto Cura Italia. Infatti, nell’area personale del sito INPS è comparso un pulsante che consente di rinunciare al bonus di 600,00€ con un semplice click. Ma per quale motivo, vi starete chiedendo, una persona dovrebbe rinunciare al riconoscimento di uno degli aiuti previsti dallo Stato in questo periodo di difficoltà economica? Le motivazioni potrebbero essere diverse, ma la più probabile è quella per cui a coloro che hanno beneficiato di questa indennità viene preclusa la possibilità di beneficiare di altri strumenti, come ad esempio il reddito di emergenza.

Dando la possibilità di rinunciare, quindi, si permette al beneficiario di richiedere il contributo che meglio si adatta alla propria situazione, o almeno questa è l’interpretazione più probabile visto che dall’INPS non sono arrivate spiegazioni a riguardo. In queste ore sul sito INPS, come riporta money.it, è comparsa una nuova opzione che sta creando non poca confusione tra i contribuenti. Si tratta del tasto “rinuncia” comparso sotto la parte relativa al riepilogo sui dati relativi alla domanda di indennità presentata. A tal proposito molti si stanno chiedendo per quale motivo bisognerebbe rinunciare, o anche se si tratta di un obbligo. Ebbene, come anticipato non vi è assolutamente alcun obbligo, visto che molto probabilmente rappresenta solamente una possibilità data al cittadino affinché questo possa scegliere una misura più vantaggiosa ma non compatibile con il bonus 600,00 euro.