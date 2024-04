Roberts presenta Como-Bari: «Servirà attenzione»

Il tecnico del Como Roberts è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Como-Bari, in programma domani pomeriggio.

«Abbiamo avuto una buona settimana di allenamento. Verdi, come Bellemo, sono di nuovo disponibili, due ottime notizie. Sappiamo che abbiamo una partita difficile contro il Bari, hanno individualità importanti; sono una squadra esperta. Naturalmente saranno importantissime le cinque sostituzioni. Domani saranno un fattore, utilizzeremo le sostituzioni in modo intelligente. È arrivato il caldo, per i giocatori sarà più difficile dosare le energie. Catanzaro? Nel secondo tempo siamo stati bravissimi, abbiamo offerto un’ottima performance. Siamo contenti di come abbiamo risposto nella ripresa, ci siamo ribellati a un primo tempo difficile, abbiamo mostrato personalità. A volte capita di soffrire, succede di incontrare difficoltà in partite impegnative come contro il Catanzaro, una squadra forte. Bari? Al Bari piace mantenere il possesso della palla, soprattutto in zona offensiva. Giocano con molti calciatori offensivi, che si muovono tanto, pericolosi. Domani dovremo essere davvero tanto attenti. Abbiamo diverse soluzioni, dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza. BRAÜNODER? Siamo contentissimi di Matthias. È stato un innesto intelligente del club, noi cerchiamo giocatori come lui, affamati, ambiziosi e con prospettive. Ha aspettato la sua occasione, e quando è arrivata l’ha sfruttata alla grande diventando prezioso, tutto questo allenandosi sempre al massimo. Ha ancora tanto da imparare, ma questo fa capire quanto possa crescere ancora. Teme le squadre in fondo alla classifica? Penso che il campionato sia ben bilanciato, moltissime squadre stanno ancora lottando per differenti obbiettivi, e questo fa il bene del torneo. Noi accettiamo che ogni team combatta al massimo sul campo, sia chi lotta per obbiettivi sia chi no».