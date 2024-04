Paci: «Parma? Segreto è aver dato continuità al progetto tecnico»

Ai microfoni di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto l’allenatore Massimo Paci per parlare di vari temi del campionato cadetto.

«Il segreto è aver dato continuità al progetto tecnico. Lo stile di gioco era già chiaro. Ternana?

Non me l’aspettavo, sono andato a vedere qualche partita e mi aspettavo qualcosa di più. La squadra mostra dei limiti in fase di finalizzazione e questo toglie tanto. In fase di non possesso la Ternana si difende bene. A Terni ho fatto due anni da calciatore. Lì meritano la B come piazza. Spero che si salvi tramite i Play-Out. Brescia di Maran? Il Brescia col cambio in panchina ha avuto una svolta positiva. È una squadra quadrata, concede pochi tiri e prende pochi gol. Ha dei buoni attaccanti davanti. Brescia è una piazza difficile ed esigente, con tifosi importanti che si fanno sentire. Vincere lì è molto difficile, appena pareggi arriva la curva e con tutta questa pressione, con le potenzialità della squadra, o crei la giusta energia o vieni travolto. Pisa? A inizio anno era partito forte e poi è diventata una squadra più altalenante. Vedo una stagione transitoria, buona per tanti aspetti. Paradossalmente, oggi, salvarsi in B è molto complicato. A livello europeo è uno dei campionati più complicati. Il Pisa sta facendo una buona stagione, in generale, ma senza acuti».