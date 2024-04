Nesta presenta Lecco-Reggiana: «Quota salvezza si è alzata a circa 45 punti»

Il tecnico della Reggiana Alessandro Nesta è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match in programma: Lecco-Reggiana:

«Cosa mi spaventa? Nulla, alla fine i risultati vengono spesso fuori dagli episodi, e quelli vanno analizzati. Ma una cosa voglio dirla: il Lecco visto contro lo Spezia, formazione molto in salute, non mi è dispiaciuto, ha fatto la sua partita. Non è una squadra che si è arresa. Recuperi? È recuperato anche Varela, è convocato, altre brutte notizie non ci sono: Pajac e Okwonkwo piano piano stanno rientrando. Ovviamente qualcuno è un po’ più stanco di altro, ma la squadra sta bene. Il sintetico di Lecco? Io laggiù ci giocai un’amichevole con il Milan, c’era l’erba… probabilmente si è seccata (ride, ndr) A parte tutto, a me il sintetico non piace, ma dobbiamo adattarci, però le scelte di formazione non saranno dovute a quello; quanto semmai anche a un discorso metereologico, farà caldo, quindi andranno calibrate bene anche le sostituzioni. Classifica? Viene difficile fare una previsione sulla quota salvezza, dipende molto anche dalle squadre dietro di noi. Io avevo detto che era intorno ai 43 punti, ma credo che adesso si sia alzata… diciamo che in questo momento 45 è probabilmente più vera. Ricordiamoci che da ora in avanti tutte le gare saranno decisive».