«Siamo insieme da pochi giorni ma si vede che i nuovi arrivati si stanno subito inserendo subito bene, i giovani Lucera e Buffa mi hanno sorpreso. Già dall’anno scorso si respira aria importante, ora si sta facendo tutto meglio, partendo dalle basi: noi come gruppo squadra lavoreremo sodo e ci impegneremo al massimo per regalare un sogno a questa gente». Queste le parole del trequartista dell’Acireale, Nicolas Rizzo, rilasciate ai microfoni di “Casa Granata” in merito al neoacquisto della squadra siciliana, l’ex rosa Lucera.