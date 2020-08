«Come detto fino allo sfinimento, Roberto Felleca e questa società, da soli, garantiscono il futuro del Foggia in qualsiasi serie si giochi. Si era fatta avanti una nuova proprietà con ingenti risorse di capitali investiti, ma l’ipotesi è sfumata per motivi noti a tutti. Ciò non toglie che non trascureremo proposte di compartecipazione valide e utili per garantire un futuro al Foggia. Alla Serie D non voglio nemmeno pensarci, noi entro il 4 settembre vogliamo avere contezza della riammissione o del ripescaggio». Queste le parole del proprietario del Foggia, Roberto Felleca, rilasciate ai microfoni di “Miticomagazine.com” in merito al futuro dei satanelli.