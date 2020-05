Pronta una rivoluzione temporanea nel mondo del calcio, infatti secondo quanto riporta “TMW”, l’Ifab ha dato l’ok per le 5 sostituzioni nei 90 minuti alla ripresa dei campionati. Questo perchè molto probabilmente le partite si giocheranno in tempi brevissimi, senza la possibilità di recuperare per i giocatori. Con le 5 sostituzioni ci potrà essere maggior turn over e quindi maggior riposo per i calciatori. La regola dovrebbe rimanere fino a dicembre 2020 con la possibilità di essere prolungata fino al 2021.

Queste le differenze apportate:

– Le due squadre possono usare effettuare un massimo di cinque sostituzioni.

– Per evitare il più possibile le interruzioni durante i 90 minuti, ogni squadra avrà tre opportunità di effettuare le cinque sostituzioni (quindi due saranno doppie se gli allenatori vorrebbero effettuarle tutte), che potranno anche essere effettuate durante l’intervallo.

– Se entrambe le squadre effettuano una sostituzione contemporaneamente, verrà sottratta un’opportunità di sostituzione a ciascuna di esse.

– Se le regole della competizione prevedono un’ulteriore sostituzione durante i tempi supplementari (coppe europee), le due squadre avranno quindi un totale di sei sostituzioni.