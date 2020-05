L’emergenza Coronavirus in Italia non è stata ancora debellata e secondo quanto riporta “Notizie.it”, la Protezione Civile proprio per questo ha chiesto al Governo una proroga dello stato d’emergenza. Una proroga che durerebbe 6 mesi, fino al 31 gennaio 2020 per permettere di controllare al meglio lo sviluppo del virus in Italia e cercare di diminuire i contagi e eliminarlo.