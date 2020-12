Come riportato su “unionesarda.it”, questa notte Gigi Riva è caduto nella sua casa di San Benedetto riportando alcune escoriazioni e un piccolo trauma.

Il figlio Nicola, passato lo spavento, denuncia un modus operandi che non gli è andato giù.





«Papà sta bene, grazie a tutti», scrive sul suo profilo Facebook, «si ringrazia il personale dell’ambulanza che forse scontenti, frustrati, tristi del lavoro che fanno o della loro vita in generale, in cerca di un po’ di notorietà, hanno raccontato dell’incontro con una persona anziana di 76 anni come tante, ai media, perché stanotte la persona assistita era una persona più conosciuta di altre ma con le stesse difficoltà di un 76enne normale. Chiaramente non generalizzo su tutti, anzi onore, rispetto e stima per 8 soccorritori che lavorano la notte con tanto impegno e sacrificio e correttamente».