Attraverso una nota, la Lega Pro ha reso noto che la sfida tra Palermo e Bari andrà in onda sia su Eleven che su Sky.

“DIRETTE AUDIOVISIVE – 17 a GIORNATA DI ANDATA Si rende noto che le sotto indicate gare saranno trasmesse in diretta su Eleven in modalità OTT e su SKY in modalità pay per view.





MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 2020

GIRONE C

PALERMO – BARI Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 251”