Il sindaco di Catania Salvo Pogliese, intervenuto nel corso della diretta delle ore 13.00 di “Unica Sport”, è tornato sui contenuti dell’incontro tenutosi ieri a Torre del Grifo con Joe Tacopina, che stamane ha lasciato la città etnea dopo una visita durata due giorni.

«La percezione che ho avuto al termine di questo incontro durato due ore è stata entusiasmante. L’idea che mi sono fatto di Tacopina è quella di una persona molto determinata, innamorata della nostra città e del Calcio Catania. Comprende le potenzialità della Sicilia e di Catania a livello imprenditoriale. C’è stata grande empatia tra me e lui, ho percepito anche un ottimo rapporto con Gaetano Nicolosi. Credo ci siano ottimi elementi per aprire un nuovo capitolo per la nostra squadra e la nostra città. Quando il Catania andrà in Serie B e poi in Serie A, cosa che io sono certo avverrà, è poi giusto pensare alla costruzione di un nuovo stadio o al totale rifacimento dello stadio Massimino, eliminando la pista d’atletica. Ovviamente è irrealistico immaginarlo adesso, ma dovessero andare così le cose, sarà giusto pensarci».