La tifoseria della Fiorentina è scesa in piazza per far sentire la sua voce ed esprimere il dissenso per queste prime 11 giornate di campionato.

Un gruppo di ultrà della Curva Fiesole, come riporta “Fanpage.it”, ha infatti attaccato all’esterno del centro sportivo Davide Astori di Firenze, in zona stadio Franchi, uno striscione eloquente: “Il nostro amore per la maglia è infinito, la pazienza no…svegliatevi tutti!”.