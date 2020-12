A parlare dell’ultima giornata di campionato a “Maracanà”, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il procuratore Massimo Brambati (Ex difensore del Palermo)

Di seguito un estratto delle parole di Brambati a TMW: «Sorteggio Champions? L’unica sorpresa nei gironi è stata il Barcellona. Atalanta e Lazio pagano il secondo posto e prendono due squadre contro cui avranno poche possibilità di passare. Difficile che il Bayern possa sbagliare due partite. La situazione in casa Atalanta? Io so che c’entra anche Ilicic, ma in realtà questa situazione alla lunga può incidere sul gruppo. So che hanno chiesto di andare via entrambi, ossia sia Gomez che Ilicic. Senza questi due giocatori, sarà molto dura in Champions».





SU GOMEZ. «Non conosco Gomez ma Gasperini sì. E’ un impulsivo, ma soprattutto un allenatore. Il capitano è comunque un sottoposto e non può mancare di rispetto al capo. La situazione è sfuggita di mano».