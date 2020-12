Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha risposto a Paulo Dybala. Nella giornata di ieri l’argentino aveva parlato del rinnovo dicendo che il suo agente non è stato chiamato, oggi il presidente bianconero ha rilasciato queste dichiarazioni salendo sul palco del Golden Boy a Torino:

«La notizia positiva è il gol su azione, ha avuto un periodo difficile dopo il Covid con una lunga ripresa. Ho sentito il suo amore per la Juve che è ricambiato: vediamo in lui il nostro prossimo capitano. Ha ricevuto un’offerta che rientra tra i 20 migliori giocatori in Europa e Paulo lo sa.





L’amore è ricambiato anche sul piano economico e stiamo aspettando serenamente una sua risposta. La sua ambizione è quella di entrare nei primi cinque al mondo e noi lo supporteremo. Adesso non è tra i primi cinque al mondo e lui lo sa».