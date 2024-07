Ritiro Palermo, terzo giorno di ritiro a Livigno: rosanero in campo per la seduta mattutina (VIDEO)

Il Palermo prosegue il suo ritiro a Livigno con il terzo giorno di allenamenti. La seduta mattutina inizia con la presenza in campo dei difensori Lucioni, Peda, Buttaro, Diakité, Graves e Aurelio. A supporto per le esercitazioni è presente Corona, che molto probabilmente fungerà da attaccante avversario. I portieri Gomis e Pigliacelli sono anch’essi in campo. Intanto, il resto della squadra si trova in palestra per una sessione di allenamento.

