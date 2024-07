Ritiro Palermo, terzo giorno a Livigno: esercitazioni sui movimenti della linea a quattro in difesa (VIDEO)

Al via il terzo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. I rosanero sono scesi oggi in campo per la seduta mattutina.

Dopo l’attivazione, i rosanero hanno iniziato col torello a ritmo alto. Successivamente sono iniziate le esercitazioni sui movimenti della linea a quattro. Hanno indossato la casacca Diakité, Lucioni, Graves e Buttaro e sono loro i protagonisti dell’esercitazione.

L’esercitazione è incentrata sulle scalate laterali contro i terzini avversari. Dionisi dà tante indicazioni su come interpretare la palla coperta o scoperta nel giro palla avversario.