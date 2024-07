Ritiro Palermo, terzo giorno a Livigno: esercitazioni tattiche sugli sviluppi offensivi (VIDEO)

Al via il terzo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. I rosanero sono scesi oggi in campo per la seduta mattutina.

Finita la parte della seduta dedicata ai difensori, scendono in campo centrocampisti e attaccanti, che hanno iniziato il torello.

Dopo questa prima fase iniziano le esercitazioni tattiche sugli sviluppi offensivi. Hanno indossato le casacche: Segre, Gomes, Saric; Insigne, Brunori, Di Francesco. I sei sono schierati col 3-3.

