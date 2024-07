L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo con Pigliacelli sempre più verso l’addio.

Chi invece il futuro può definirlo presto è Pigliacelli: l’accordo tra lui e il Catanzaro c’è già sulla base di un contratto biennale, adesso toccherà ai club trovare una quadra per completare l’affare. I giallorossi vorrebbero chiudere in fretta e avrebbero contattato anche il Parma per Chichizola, ma il primo tentativo si è chiuso con un nulla di fatto mentre quello con il portiere rosanero è andato bene: nei prossimi giorni la trattativa dovrebbe arrivare a una soluzione definitiva.

Molto di più ci vorrà per chiudere (in un senso o nell’altro) la questione Brunori: dal ritiro i rosa continuano a fare quadrato intorno a lui in attesa che possa fare chiarezza in prima persona, ma il sogno Serie A non si è spento e le manifestazioni di interesse non mancano.

A «latitare» sono piuttosto le offerte: Empoli e Lecce, tra i primi club del massimo campionato a essersi mossi per il bomber di Macaé, si sono tirati indietro alla richiesta di 6 milioni di euro del Palermo. De Sanctis è al lavoro anche sulla sostituzione di Soleri e Mancuso: Mendes dell’Ascoli resta in cima alla lista, ma occhio a un eventuale ritorno di fiamma per Henry del Verona