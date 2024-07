Gds: “Palermo, si aspetta l’ok per Nikolaou e Pierozzi”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo che aspetta l’ok per Nikolaou e Pierozzi.

L’attesa per l’ufficialità è sempre più calzante, ma manca davvero poco per vedere altri due nuovi tasselli colorarsi di rosanero. L’accordo con Spezia e Fiorentina per Nikolaou e Pierozzi è già chiuso, De Sanctis ha definito con i club sia cifre che durata dei contratti: con l’avallo del City Football Group su entrambe le operazioni, visite e firma dovrebbero essere completate a stretto giro e da allora Dionisi li avrà entrambi a Livigno.

Per adesso entrambi hanno preso parte ai rispettivi ritiri, iniziati ieri con i test atletici al Federghini per lo Spezia e al Viola Park per la Fiorentina: una volta arrivato il via libera svolgeranno i controlli medici di rito per il Palermo e si trasferiranno in Valtellina, da cui partirà invece Soleri per aggregarsi agli «aquilotti». Con lui dovrebbe muoversi Aurelio per il quale, non essendo previsti esborsi immediati (l’accordo è per un prestito con diritto di riscatto a 450 mila euro), i rosa potrebbero attendere qualche giorno in più: con Lund ancora assente dopo un’annata interminabile, chiusa con l’eliminazione al primo turno nella Coppa America di casa, Dionisi ha solo l’ex Pontedera come terzino sinistro a disposizione e per arrivare il più pronto possibile alla nuova stagione dovrà evitare quegli esperimenti che Corini e Mignani hanno portato avanti diverse volte nello scorso campionato.

Viste le ambizioni di Nikolaou a un posto da titolare, presumibilmente accanto a Lucioni, il Palermo potrebbe anche prendere in considerazione eventuali offerte per Ceccaroni: per l’ex Venezia non si è ancora mosso nessuno e i rosa si sono mostrati ben disposti a dargli una seconda opportunità dopo un’annata non ottimale, ma con una concorrenza in progressivo aumento nel comparto centrali difensivi e una serie di occasioni sul mercato per alzare ulteriormente il livello il suo futuro potrebbe prendere una direzione diversa.