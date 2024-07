Il grande giorno è arrivato. Il Palermo è pronto a presentare a New York le nuove maglie

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo pronto a presentare le nuove maglie a New York.

Il grande giorno è arrivato. Il Palermo è pronto a presentare a New York le maglie che la squadra indosserà nella prossima stagione. L’evento è fissato per oggi alle 11 locali (17 italiane) all’interno del pop up store del Manchester City a Manhattan, al Rockfeller Center. Un’iniziativa che rimarrà sicuramente nella storia, considerato che i colori rosanero non sono mai arrivati nella Grande Mela.

A partecipare alla presentazione ci saranno anche gli ex calciatori rosanero Amauri e Pastore, ma è possibile che ci siano altre sorprese, visto che in alcuni video social del club è apparso anche Luca Toni che «nascondeva» il nuovo kit rosa targato Puma. I tifosi ora attendono solo di scoprire e vedere nel dettaglio le nuove maglie.