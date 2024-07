Accardi: «Il Palermo si giocherà la promozione con Frosinone, Cremonese, Sassuolo e Sampdoria»

L’operatore di mercato palermitano Beppe Accardi è stato intervistato da Alessio Alaimo su “TMW” rilasciando le seguenti parole:

«Anche dopo l’Europeo incontro ad un calciomercato con situazioni analoghe a quelle di prima e con le stesse valutazioni».

Gli Europei non cambieranno le valutazioni? «No. Perché i valori non sono cambiati. Qualcuno prova ad usare questa scusa ma il valore non cambia».

Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo sono i tre casi del Napoli. «Se dovessero andare via il Napoli incasserebbe e interverrebbe sul mercato. Mi aspetto tutte e tre le partenze».

Come vede Fonseca al Milan? «Un’incognita. Vedremo. L’entusiasmo conta poco, è più importante fare i fatti. E quelli determineranno ciò che accadrà. Oggi Fonseca non si può giudicare».

Chi sarà protagonista sul mercato? «Il Napoli. Se escono calciatori dovrà intervenire sul mercato in maniera decisa».

In B la Cremonese è scatenata. «Che la Cremonese fosse intenzionata a costruire una squadra importante si sapeva. Il mercato comunque è iniziato da poco. Tante situazioni si sbloccheranno più avanti. Vedo una B vivace, con tante squadre che sono nella condizione di poter far bene per conquistare la promozione».

Chi si giocherà la promozione? «Palermo, Frosinone, Cremonese, Sassuolo, Sampdoria, Spezia… si giocheranno la promozione. E poi c’è sempre la sorpresa. Inoltre attenzione a non snobbare il Catanzaro che ha un bell’assetto».