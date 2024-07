Corriere dello Sport: “Varane-Como: si può. Felici-Cagliari, fatta! Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Pau Lopez al Como, ci siamo. Dopo l’intesa di massima tra le società, ieri ci sono stati nuovi contatti con il Marsiglia per definire gli ultimi aspetti relativi al trasferimento dell’ex Roma, pronto a rientrare in Italia e a raggiungere quindi la squadra in ritiro. Confermate anche le cifre: 5 milioni di euro per il prestito, che diventa obbligatorio al raggiungimento di determinati obiettivi. E non finisce qui, perché i lariani restano fiduciosi pure in merito ad una risposta definitiva del campione Raphael Varane.

I dialoghi, quindi, proseguiranno nelle prossime ore, con i club della Mls ancora spettatori della vicenda. Rodri Sanchez del Betis è invece un altro nome sempre valido per il reparto offensivo e la conferma arriva dai contatti diretti tra le due società: il Como, in questo caso, sta cercando uno sconto rispetto alla richiesta di partenza di 6 milioni di euro. Nel frattempo si è scaldata la pista per l’argentino Luka Romero. Rientrato al Milan dopo il prestito all’Almeria, l’ex Lazio rappresenta una sorta di ritorno di fiamma dopo i contatti di gennaio. Adesso il Milan sta valutando la formula migliore: se cederlo ancora in prestito o a titolo definitivo. Ieri, come da programma, Alessandro Zanoli è arrivato a Genova per le visite mediche e la firma sul contratto. La formula concordata con il Napoli è quella del prestito con riscatto sui 7 milioni.

LUPERTO UFFICIALE. Intanto, il Cagliari ha abbracciato Sebastiano Luperto, sbarcato ieri in Sardegna: «Sono molto felice. Non vedo l’ora di iniziare». I sardi, insieme all’Empoli, restano su Adrian Semper del Como, valutato sui 3,5-4 milioni. Il Cagliari, infine, sta definendo l’accordo con la Feralpisalò per Mattia Felici per circa 1,5 milioni. L’Empoli intanto rinnova il contratto di Giuseppe Pezzella fino al 2026 con opzione per un altro anno. Nei giorni della cessione di Alessandro Buongiorno al Napoli, il Torino non perde le speranze per arrivare al terzino brasiliano Wellington. Anzi: ieri ci sarebbero stati dei contatti proficui che avrebbero permesso alla società piemontese di avvicinarsi al laterale che, fino a qualche giorno fa, sembrava ad un passo dal Southampton. Queste sono anche le ore di Ivan Ilic: ieri lo Zenit San Pietroburgo ha aumentato l’offerta, per ottenere l’accordo definitivo anche con il giocatore dopo l’intesa raggiunta con il Torino sui 25 milioni di euro.

Prosegue, poi, il casting del Monza per l’erede di Michele Di Gregorio. È vero, il sogno di Adriano Galliani resta Wojciech Szczęsny ma visti gli alti costi dell’operazione, i brianzoli considerano ovviamente anche altri nomi come Lorenzo Montipò ed Emil Audero, senza dimenticare che in una fase iniziale Alessandro Nesta potrebbe valutare Alessio Cragno. Infine, il Marsiglia resta in pressing su Valentin Carboni. E il segnale arriva dal blitz di ieri dell’agente di Roberto De Zerbi nella sede del’Inter. Il centrocampista Ebenzer Akinsanmiro ha lasciato invece i nerazzurri per la Sampdoria.