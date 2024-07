Corriere dello Sport: “C’è Bentivegna, un fedelissimo per Baldini. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

L’Avellino ha il “sì” del terzino sinistro Filippo Costa del Vicenza e del centrocampista Dimitrios Sounas del Catanzaro, ma le società di appartenenza, per ora, non intendono cedere. Tra oggi e domani è attesa l’ufficialità dell’acquisto di Alessio Tribuzzi a titolo definitivo dal Crotone; si prova a limare la distanza dalla richieste del Cerignola per il mediano Galo Capomaggio, che ha già dato il suo consenso al trasferimento. Gli irpini dovranno piazzare almeno 15 esuberi. Potenza e Taranto interessate a Salvatore Pezzella, le mezzali Davide Mazzocco e Jacopo Dall’Oglio sondate dal Pescara. L’esterno difensivo Fabio Tito e il centrocampista Santo D’Angelo si avvicinano al Campobasso. La Turris ha bussato per il portiere Pasquale Pane, che interessa pure a Cavese e Team Altamura, mentre il Messina si è messo in fila per il terzino Luca Falbo, ma servirà battere la concorrenza del Monopoli, che intanto ha richiesto al Napoli il centrocampista Gennaro Iaccarino. Colpo in difesa per la Casertana che si è assicurata Ivan Kontek a titolo definitivo dal Catania.

Il Cerignola rinforza la difesa con Gabriele Ingrosso, ex Virtus Francavilla. Sempre in piedi la trattativa col Bari per il ritorno dell’esterno offensivo Ismail Achik. Il Taranto punta sul mediano Salvatore Aloi in uscita dal Pescara e sul terzino Francesco Rapisarda, svincolato dal Catania. Si separano le strade di Sorrento e Vincenzo Maiuri . I costieri saranno guidati da Rino Barilari , ex Sestri Levante. Il Perugia prova ad arrivare a Simone Campagna, centrocampista nell’ultima stagione in D a Ravenna. Campagna, cresciuto nelle giovanili del Bologna, ha vinto i playoff prima col Corticella e poi con l’undici ravennate. Alla fine il Carpi se l’è tenuto stretto: il trequartista Matteo Cortesi proseguirà in Emilia, rinnovo fino al 2026. Per l’attacco vicinissimo l’approdo dell’ex Rimini Marcello Sereni. A proposito dei romagnoli, Marco Chiarella del Catania è in cima alla lista della spesa dei biancorossi. Che monitorano Laurens Serpe, difensore dello Spezia. Diego Accursi, rientrato dal prestito all’Adriese, da contrattualizzare.

Per il Pontedera arrivano in prestito dal Genoa il difensore Lorenzo Gagliardi, già con la squadra granata nello scorso campionato, il portiere Simone Calvani e l’esterno Alessio Scarpa. Il Novara ha annunciato il centrocampista Gianmarco Basso ex Ancona: contratto fino al 30 giugno 2026. Il Legnago ha raggiunto l’accordo per il portiere Andrea Rigon era al Monterosi. Il Renate si assicura il terzino sinistro Corrado Riviera, scuola Brescia: triennale. All’AlbinoLeffe primo contratto professionistico per il centrocampista Tommaso Vinzioli. Hanno prolungato il Vicenza con il centrocampista Stefano Cester fino al 30 giugno 2027, il Trento con il difensore Daniel Cappelletti, il Carpi con l’attaccante Matteo Cortesi e il Padova con il difensore Francesco Belli fino al 30 giugno 2026. Rinnovi biennali alla Giana per i centrocampisti Marco Ballabio e Alessandro Lamesta, al Campobasso per l’esterno Danny Pacillo, il Caldiero Terme ha confermato i centrocampisti Edoardo Furini, biennale con opzione per un’altra stagione, e Gabriele Mondini, contratto fino al 30 giugno 2026.

PESCARA – Tra gli obiettivi principali del ds Delli Carri c’è l’esterno d’attacco Accursio Bentivegna, già con Baldini nella Carrarese. Il calciatore, molto stimato dal nuovo tecnico pescarese, è di proprietà della Juve Stabia cui è legato fino al 30 giugno 2025. Si aspetta per il sì di Ivan Marconi. L’ex Palermo ha diverse richieste ma aspetta il Pescara. Bisognerà comunque trovare giocatori funzionali al 4-2-3-1, il nuovo modulo scelto dopo anni di 4-3-3. Non è più così certa la partenza del portiere Alessandro Plizzàri. Servirà il suo vice. Lasceranno gli attaccanti Davide Merola, Luigi Cuppone e Edoardo Vergani. Tra venerdì 12 e sabato ci saranno le visite mediche. Lunedì 15 partenza per il ritiro di Palena. La fine del ritiro è prevista per il 2 agosto. Due le amichevoli a Pelena, una con il Giugliano.