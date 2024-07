L’Arabia chiama, l’Inter risponde: lo vendono a 15 milioni di euro | Capolavoro Marotta: si chiude a metà luglio

Offerta dall’Arabia Saudita per un veterano dell’Inter. Marotta pronto ad accettare: al club 15 milioni di euro.

L’Inter si presenterà almeno ai nastri di partenza del prossimo campionato ancora da favorita. Il calendario, fittissimo con 5 competizioni, è stato già stilato per quanto riguarda la Serie A, e i nerazzurri potrebbero già essere a posto così. I top confermati, i titolari a poco a poco rinnovati.

Ma si cercherà di migliorare ancora la squadra, come ha fatto trapelare in queste settimane la società. Si cercheranno più che altro occasioni di mercato, anche perché l’occhio deve essere rivolto al bilancio. Niente spese enormi, ma un mercato intelligente, e finanziato semmai da qualche partenza autorevole.

Secondo quanto si apprende in queste ore un club dell’Arabia Saudita avrebbe messo gli occhi proprio su un titolare nerazzurro, che potrebbe partire per Gedda e portare nelle casse del club una cifra importante. Si parla di 15 milioni di euro, che poi andrebbero reinvestiti. Marotta avrebbe dato il consenso all’avvio della trattativa.

Inter, addio al primo veterano

La Saudi League, a un anno di distanza, torna a bussare alla porta dell’Inter. Dopo Brozovic infatti, i nerazzurri potrebbero perdere alla volta dell’Arabia anche De Vrij. Il difensore olandese infatti in scadenza nel 2025 non ha ancora iniziato le trattative per il rinnovo, e secondo quanto trapelato potrebbe essere uno dei sacrificabili sul mercato.

L’Al Ittihad, che a breve dovrebbe abbracciare Stefano Pioli dunque, come riportato da FcInternews, sarebbe sulle tracce del giocatore che ha già avuto Pioli alla Lazio. In caso di addio l’Inter chiede 15 milioni di euro, che Marotta vorrebbe investire immediatamente sul mercato. C’è già il nome per il sostituto in difesa.

Incastro di mercato

La partenza di De Vrij alla volta dell’Arabia potrebbe di fatto liberare un’altra operazione. Sì, perché se Marotta in questo momento deve fare quadrare i conti, c’è un giocatore che ha attirato l’attenzione dei nerazzurri per la difesa. Stiamo parlando di Buongiorno del Torino, promesso sposo del Napoli ma il quale agente in questo momento starebbe temporeggiando.

Prendere tempo proprio per aspettare l’Inter. E’ quanto trapelato in queste ore, con l’agente del giocatore ormai accordatosi con il Napoli ma sempre attento agli sviluppi in casa Inter. In caso di addio di De Vrij e di vendita intorno ai 15 milioni, allora l’Inter potrebbe veramente affondare il colpo e portare a casa il capitano granata.