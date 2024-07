Ritiro Palermo, Segre: «Brunori è il nostro capitano, un punto di riferimento per la squadra»

Secondo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Jacopo Segre, fresco di rinnovo contrattuale, è intervenuto in conferenza stampa.

Ecco le sue parole:

«In questo momento abbiamo un solo capitano che è Brunori, si allena a mille all’ora. Brunori è un mio amico, gli voglio tanto bene, non sta a me decidere il suo futuro. Ogni giorno esprime la sua professionalità. È un punto di riferimento per noi. Il gioco dell’allenatore è importante per le mezzali, vorrei ripetere il numero di gol dell’anno scorso. Non ci si ferma mai, mi alleno per migliorare».