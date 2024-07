Ritiro Palermo, Segre: «Non bisogna avere pressione ma passione, con il lavoro arriveranno grandi risultati»

Secondo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Jacopo Segre, fresco di rinnovo contrattuale, è intervenuto in conferenza stampa.

Ecco le sue parole:

«È stato emozionante quando sono sbarcato in Sicilia, mi hanno accolto tutti a braccia aperte. Ho affrontato col sorriso questa avventura, all’esordio ho fatto gol ed è stato tutto in discesa. La città è meravigliosa e sono contento di essere stato accolto così. Avanti così. Penso che la passione è la cosa più bella che possa avere un calciatore. Carica la città, lo stadio ci accoglie sempre nel migliore dei modi. Non bisogna avere pressione ma passione, con il lavoro arriveranno grandi risultati».