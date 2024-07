Ritiro Palermo, Segre: «Importante avere un allenatore come Dionisi, ci sta trasmettendo la voglia di esprimere il nostro gioco»

Secondo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Jacopo Segre, fresco di rinnovo contrattuale, è intervenuto in conferenza stampa.

Ecco le sue parole:

«È un’occasione importante avere un allenatore come Dionisi, ci sta trasmettendo la voglia di esprimere il nostro gioco. Adesso lavoreremo, abbiamo tanti giorni, cercheremo di mettere in atto. L’affetto dei tifosi? È un piacere ricevere queste parole. In questo momento abbiamo un solo capitano che è Brunori, si allena a mille all’ora. A Livigno ci troviamo benissimo, la location è bellissima. È tutto super, lavorare ad alta quota ci fa bene. Mettiamo benzina per affrontare le prime partite ufficiali. Il campo è molto bello, così come la palestra. Grazie a chi ci ha dato quest’opportunità».