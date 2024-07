Ritiro Palermo, Segre: «Non ho mai avuto dubbi sul rinnovo. Voglio la A con questa maglia»

Secondo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Jacopo Segre, fresco di rinnovo contrattuale, è intervenuto in conferenza stampa.

Ecco le sue parole:

«La trattativa è stata lunga, non vedo l’ora di firmare. Sono grato e felice di aver sposato questo progetto. Ora devo ripagare la fiducia in campo. C’erano voci concrete ma non ho mai avuto dubbi per il rinnovo. Per me è un’occasione importante, voglio andare in Serie A col Palermo, perché se lo merita. Daremo tutto in campo. La mia forza è sempre stata l’umiltà. Sicuramente arrivano le occasioni e l’importante è farsi trovare pronti. Metto passione sul campo e devo portarlo avanti. Io come Migliaccio? Ho avuto l’occasione di parlare con lui. Mi hanno accostato a lui parecchie volte, spero di seguire le sue orme».