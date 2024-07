Ritiro Palermo, Lucioni: «Dobbiamo avere più concentrazione dell’anno scorso e alzare l’asticella»

Dodicesimo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Fabio Lucioni è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«La Serie B è un campionato che quando pensi di vincere ti accorgi che ci sono tante curve. L’anno scorso siamo scivolati troppe volte, non abbiamo avuto continuità. Dobbiamo fare tesoro degli insegnamenti, dobbiamo avere più concentrazione alzare l’asticella. Credo che l’asticella debba inevitabilmente essere alzata qua in ritiro, vedo applicazione e abnegazione da parte di tutti. Possiamo fare un campionato all’altezza della squadra che siamo. Mi piace giocare e rischiare. Dionisi ci sta dando compiti ben precisi in. base alle caratteristiche di ognuno di noi. È normale che le gambe vanno un po’ meno, sono 13 giorni che stiamo lavorando, i carichi si fanno sentire. Non cerchiamo alibi, cerchiamo di seguire i dettami dell’allenatore. Non è cambiato il modo di iniziare l’azione, cerchiamo soluzioni in base alla pressione degli avversari».