Ritiro Palermo, Lucioni: «C’è voglia di conquistare la A. Dionisi diretto ed esigente»

Dodicesimo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Fabio Lucioni è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Arrivare dietro la seconda non mi dà soddisfazioni. Mi auguro di non andare ai playoff, l’ambizione della società è chiara a tutti. La voglia di conquistare la Serie A c’è da parte di tutti, credo che si stiano facendo le cose nel migliore dei modi. Nel calcio non ci sono cose scontate, dobbiamo dare il massimo in ogni allenamento. Non ci dobbiamo accontentare, la piazza è esigente, merita palcoscenici diversi, siamo tenuti a dare il massimo. Dionisi è un allenatore diretto ed esigente. Non ti puoi permettere di abbassare i ritmi, cerca di farcelo capire in allenamento. Ogni allenatore ha la propria idea di gioco, credo che la prerogativa sia quella di cercare di imporre il nostro gioco. Nikolaou? Non lo scopro io, ha fatto campionati importanti, si è messo subito a disposizione; è solare e scherzo, credo che l’armonia sia importante per tutta la stagione. Il ritiro ci deve fare conoscere meglio. Il gruppo vuole raggiungere un obiettivo importante».