Ritiro Palermo, dodicesimo giorno a Livigno: terminata la seduta mattutina (VIDEO)

Terminata la seduta mattutina del Palermo a Livigno nel dodicesimo giorno di ritiro.

La squadra, divisa in gruppi da quattro, ha svolto un esercizio di precisione e velocità: i giocatori dovevano completare sette passaggi consecutivi prima di concludere a rete in piccole porte, mettendo alla prova sia la loro abilità di passaggio che la loro capacità di finalizzazione sotto pressione.

Dopo l’allenamento tecnico, i giocatori hanno dedicato tempo al recupero fisico, concentrando l’attenzione sulla parte atletica della preparazione. Tuttavia, alcuni membri della squadra non hanno partecipato attivamente alla sessione di campo. Brunori, Buttaro, Gomes, Insigne, Lucioni, Saric, Vasic e Diakité hanno seguito un programma specifico di recovery, non scendendo in campo per preservare le loro condizioni fisiche e prevenire eventuali infortuni. Questo approccio mirato al recupero è fondamentale per mantenere l’intero organico in forma ottimale durante il ritiro pre-stagionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilovepalermocalcio (@ilovepalermocalcio)