Ritiro Palermo, Gomis si presenta: «Qui progetto importante. Ho trovato uno spogliatoio positivo»

Alfred Gomis, nuovo acquisto del Palermo, si presenta in conferenza stampa dal ritiro di Livigno.

Ecco le sue parole:

«La società sta strutturando la squadra per avere 25 titolari, tutti devono dare il meglio. Bisogna mettersi a disposizione del gruppo. Ho fatto una bellissima esperienza in Francia, sono contento dei risultati che ho ottenuto, ho giocato le coppe europee, ma volevo rientrare in Italia. La Serie B è super competitiva, il progetto del Palermo è molto importante. Ci sono state le giuste condizioni. Ho trovato uno spogliatoio positivo, tutti si mettono a disposizione. Siamo consapevoli che la società fa cose importanti per migliorare il gruppo. C’è la giusta coesione, stiamo cercando di lavorare. Non abbiamo ancora lavorato sulla tattica, avremo modo di conoscere le indicazioni dell’allenatore. Finora siamo concentrati a riprendere la preparazione fisica».