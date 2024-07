Corriere dello Sport: “La B degli italiani parte da La Spezia in mongolfiera”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul calendario di serie B che verrà svelato oggi.

Dopo la serie A (e i campionati top d’Europa) anche la serie B apre oggi ufficialmente la nuova stagione con la presentazione del calendario, come l’anno scorso asimmetrico, cioè con la sequenza della gare d’andata diversa da quelle del ritorno. La cerimonia alle ore 19 a La Spezia, organizzata dalla Lega B e dalla società locale, nella centralissima Piazza Europa, trasmessa in diretta sui canali social della Lega B, YouTube e Facebook, e sul portale Sport Mediaset. Conducono la giornalista Barbara Cirillo e l’attore spezzino Dario Vergassola, tra momenti di spettacolo e intrattenimento con diversi ospiti tra cui gli ex calciatori Di Natale, Cacia e Sansovini, grandi protagonisti cadetti del passato. Con il presidente della Lega Mauro Balata, che ha confermato anche quest’anno la volontà di valorizzare le città della B, saranno svelate le 38 giornate della 93ª edizione del “campionato degli italiani”.

DATE. Partenza sabato 17 agosto, con la gara inaugurale anticipata a venerdì 16; turni infrasettimanali martedì 27 agosto e martedì 29 ottobre, ma si va in campo anche giovedì 26 dicembre e giovedì 1 maggio. Quattro le soste: 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre e 22 marzo; la sosta invernale dal 30 dicembre all’11 gennaio. Ultima giornata venerdì 9 maggio.

CRITERI. Tra i criteri, da segnalare l’alternanza perfetta tra Sassuolo e Reggiana che condividono lo stesso impianto; una sfida non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno sei incontri; non potranno affrontarsi nella prima giornata le squadre che si sono sfidate nel primo turno dell’anno scorso e stessa cosa per l’ultima giornata. Durante la serata di La Spezia sarà presentato il nuovo Kombat Ball Serie BKT 2024/25, disegnato anche quest’anno da Kappa, che rappresenta la partnership rinnovata per l’8º anno di fila con l’azienda torinese. In un video il pallone prenderà le sembianze di una mongolfiera, attraverserà alcuni degli scorci più pittoreschi delle città della B da Palermo a Bolzano e atterrerà nello stadio Picco di La Spezia.