Corriere dello Sport: “Juve Stabia: Varnier. Bari-Chajia: intesa Antonucci vuole solo il Cesena. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Ufficiale alla Juve Stabia il prestito del centrocampista Jacopo Da Riva (24), di proprietà dell’Atalanta ed ex Reggiana. Tutto fatto anche per Kristjan Matosevic (27), col portiere che arriverà ai campani dalla Triestina in prestito ma con diritto di riscatto. Ai dettagli l’operazione Gabriele Artistico (22) con la Lazio. In gialloblù anche il difensore centrale Marco Varnier (26), ex Atalanta. Bari, colpo in canna. Il ds del Bari Magalini ha raggiunto l’accordo su tutto col trequartista Moutir Chajia (26) del Como che Longo ha già avuto nel club lariano. Trattativa chiusa in serata ma ora il giocatore belga di origine marocchina deve trovare l’intesa col Como su alcune spettanze. Piace anche Giacomo Manzari (23) del Sassuolo

CATANZARO IN AZIONE. Il nuovo tecnico del Catanzaro, Fabio Caserta, ha indicato nel ruolo del portiere la priorità visto che il suo ex pupillo al Perugia, Andrea Fulignati (29), si è trasferito alla Cremonese. Nel mirino Mirko Pigliacelli (31), in uscita dal Palermo, preferito il portiere capitolino al più giovane Gianmarco Vannucchi (28), svincolatosi dal Taranto. Dalla Juventus è in arrivo l’ala destra Mattia Compagnon (22). Poi il talentuoso Giovanni Volpe (21). Pronto lo svincolato Davide Di Molfetta (28). altro obiettivo, conteso, è Federico Bonini (22).

ALTRI AFFARI. Lo Spezia sembra nuovamente interessato a Alessandro Conferte (26), nell’ultimo torneo protagonista tra i pali del Vicenza. Con lo svincolato nazionale albanese Etrit Berisha (35) si continua a lavorare. Non si è presentato in ritiro presentando un certificato medico Mirko Antonucci (25) che vuole il Cesena. Al SudTirol Valerio Crespi (19), attaccante in prestito dalla Lazio. Si separano le strade di Andrea Conti (30) e la Sampdoria: ieri la rescissione dell’esterno. Presentati ieri mattina gli ultimi arrivi al Cosenza Riccardo Ciervo (22) e Andrea Rizzo Pinna (24) che si sono detti entusiasti di indossare la maglia rossoblù. Ai dettagli la trattativa con la Fiorentina per portare a Cosenza il difensore centrale Christian Dalle Mura (22).

SCATTA IL PISA . Il Pisa presenta oggi Pippo Inzaghi e il ds Davide Vaira. Mercato: dal Como è in arrivo il centrocampista Samuel Ballet (23), svizzero di origini camerunesi. Sfuma Nicolas Viola (34). Definito l’acquisto del difensore Andrea Primasso (19). Resiste la pisa Gianluca Lapadula (34) per l’attacco. Ma il sogno resta Massimo Coda (35). Piacciono Nicolò Buso (21) del Lecco e il terzino dell’Empoli Samuele Angori (20). Per il portiere, oltre a Adrian Semper (26) del Como, è spuntato Boris Radunovic (28). Duello col Cosenza per l’ascolano Fabrizio Caligara (24). Il terzino Franco Lepore (38) si è offerto.