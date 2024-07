Corriere dello Sport: “Palermo cerca gol. In arrivo c’è Henry”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo con l’imminente arrivo di Henry.

A gennaio no, adesso sì. Stesso protagonista, copioni diversi: Thomas Henry (29) del Verona, vicino al Palermo durante la sessione invernale di mercato, ora è davvero a un passo dai rosanero. E l’affare, salvo sorprese, si farà. I contatti tra le due società hanno avuto esito positivo. Il club targato City Group nelle ultime ore ha affondato il colpo e creato i presupposti per la fumata bianca. Palermo e Verona hanno trovato l’accordo per il trasferimento dell’attaccante francese in Sicilia in prestito oneroso (tra i 250 e i 300 mila euro) con obbligo di riscatto in caso di promozione in A. E anche il giocatore ha dato la sua disponibilità. Henry, che nello scorso campionato di A ha collezionato 18 presenze (2 da titolare) e 3 gol, è pronto a indossare quella casacca che avrebbe potuto vestire già 6 mesi fa. La permanenza in extremis di Soleri, che sembrava destinato ad andare via, influì poi sul buon esito dell’operazione.

PUNTA CENTRALE. Gli scenari adesso sono cambiati. Soleri è in uscita (destinazione La Spezia come il terzino sinistro Aurelio) e il Palermo ha bisogno di rinforzi in attacco. Reparto comunque da puntellare in attesa anche di una schiarita sul fronte Brunori. Dopo il sondaggio del Lecce, il bomber italo-brasiliano è finito in B nel mirino di Cremonese e Sassuolo e, pur essendo considerato dalla società un punto fermo, il suo futuro è da decifrare. In ogni caso, serve nuova linfa in avanti ed Henry è per i rosanero l’obiettivo numero uno. L’affare è in dirittura d’arrivo. Nel frattempo si attende solo l’ufficialità per gli acquisti del centrale difensivo Dimitris Nikolaou (25), che ieri ha salutato lo Spezia e svolto le visite mediche, e del terzino destro Niccolò Pierozzi (22), in uscita dalla Fiorentina. E a proposito di difensori, c’è un volto nuovo che scalpita. Rimasto in prestito alla Spal, in C, nella scorsa stagione con uno score di 3 gol e 2 assist in 25 presenze in gare ufficiali, il polacco Patryk Peda (22) ha voglia di mettersi in mostra: «Sono orgoglioso di essere qui e sono pronto a dare tutto – ha dichiarato a Livigno il giovane classe 2002 acquistato dal Palermo l’1 settembre 2023 e già entrato nel giro della Nazionale maggiore – conosco la B e sono sicuro che faremo bene. Obiettivi personali? Voglio vincere il più possibile e, come tutti, voglio giocare titolare». Sono 1.463, intanto, gli abbonamenti rinnovati dopo le prime 24 ore di vendita in prelazione.