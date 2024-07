Ritiro Palermo, Gomis si presenta: «Il calore di questa piazza è riconosciuto a livello mondiale»

Alfred Gomis, nuovo acquisto del Palermo, si presenta in conferenza stampa dal ritiro di Livigno.

Ecco le sue parole:

«Il gruppo è molto importante, deve essere sano e coeso. Le qualità non mancheranno, già l’anno scorso il Palermo ha fatto cose interessanti, centrare l’obiettivo in B non è scontato. È risaputo a livello mondiale il calore che c’è in questa piazza, ho giocato tanti anni in Italia e lo sapevo. Sono contento di fare questa esperienza, Palermo in quanto a tifoseria è di categoria superiore. La società lavora per riportare la squadra dove merita. Vogliamo migliorare il risultato dell’anno scorso. Poter giocare per il Palermo può essere un bene, sono contento. Nazionale? Penso sia una conseguenza, voglio dare il meglio di me in questa piazza. Ho fatto un bel percorso in nazionale, adesso vedremo. Il mio focus è sul Palermo. La passione per i libri? Non sto leggendo in ritiro, utilizzo il tempo qui per integrarmi col gruppo. Ho avuto una discussione con un compagno su questa passione e la vita in generale, è stata una bella cosa”.